Ponte Genova, la Corte costituzionale: “Legittimo estromettere Autostrade dalla ricostruzione”

Roma. “La decisione del legislatore di non affidare ad Autostrade la ricostruzione del Ponte è stata determinata dalla eccezionale gravità della situazione che lo ha indotto, in via precauzionale, a non affidare i lavori alla società incaricata della manutenzione del Ponte stesso”. E’ quanto comunica l’ufficio stampa della Corte Costituzionale in attesa delle motivazioni della sentenza.

La Corte Costituzionale ha esaminato oggi le questioni sollevate dal Tar della Liguria riguardanti numerose disposizioni del decreto Genova emanato dopo il crollo del Ponte Morandi.

