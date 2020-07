Poste, prima “candelina” per gli ATM di Massimino e Plodio

Massimino/Plodio. A distanza di un anno dall’inaugurazione degli ATM Postamat di Massimino e Plodio, grande soddisfazione è stata espressa da parte dell’amministrazione comunale nei confronti di Poste Italiane per aver provveduto all’installazione, che si è rivelata cruciale durante il periodo di lockdown per aver consentito ai cittadini lo svolgimento di numerose operazioni, tra cui prelievi, pagamenti e ricariche, nel pieno rispetto delle restrizioni imposte in materia di emergenza sanitaria.

Disponibile sette giorni su sette e in funzione 24 ore su 24, l’ATM Postamat consente di effettuare operazioni di prelievo di denaro contante, interrogazioni su saldo e lista dei movimenti, ricariche telefoniche e di carte Postepay, accanto al pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale.

