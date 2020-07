Regionali 2020, il Pd tira le fila e convoca la direzione ligure: Massardo in pole su Sansa?

Liguria. Giorni ormai decisivi, senza ritorno per la coalizione di centro sinistra impegnata nell’ormai estenuante telenovela della scelta del candidato presidente per le prossime elezioni regionali. La palla passa ora al partito Democratico in qualità di forza di maggioranza relativa: venerdì o al massimo sabato è prevista l’attesa direzione regionale del Pd che dovrà mettere fine alla querelle e decidere.

L’obiettivo resta una solo: tenere tutti uniti ed evitare spaccature che renderebbero ardua la rincorsa a Toti. Una impresa che ad oggi appare assai complicata.

