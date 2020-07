Imperia. Il gup Anna Bonsignorio ha condannato stamani in abbreviato a 7 anni e 8 mesi di carcere Giuseppe Mamone: il commerciante di 69 anni che all’alba del 24 aprile del 2019 aveva colpito con alcuni fendenti l’ex compagna 50enne, appena uscita di casa, in corso Inglesi, a Sanremo, per recarsi al lavoro. L’uomo era accusato di tentato omicidio, stalking e rapina.

... » Leggi tutto