Serie A2, affermazione del TC Santa Margherita su Bari (4-2)

Recco. Successo del Tennis Club Santa Margherita contro il Circolo Tennis Bari nel campionato di A2 per 4 a 2 sui campi in terra rossa della Pro Recco Tennis, domenica 5 Luglio.

La forte squadra ligure, che mira alla promozione in A1, ha in formazione fior di campioni quali Seppi, Fokina, Giustino, Basso, Ornago, il tedesco Puetz, Roncalli, il danese Nielsen (già vincitore di Wimbledon in doppio con Murray ) Metti, Castagnola, Ferri e Tassara.

... » Leggi tutto