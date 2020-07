Test sierologici sui donatori di sangue, Avis denuncia: nessuna ulteriore azione in caso di positività

Perché in Regione Liguria interessa sapere se e quanti donatori di sangue sono entrati in contatto con il virus, ma non interessa compiere quelle eventuali azioni complementari a tutela della collettività? Perché da 2 mesi si parla di banca di plasma iperimmune, ma la prima donazione è avvenuta solo pochi giorni fa visto che è dimostrato che gli anticorpi presenti nel plasma dei convalescenti perde, con il passare del tempo, la sua carica anticorpale, diminuendo quindi l’efficacia? Perché non vengono condivisi in maniera seria i progetti e la loro programmazione con obiettivi concreti e misurabili?

Queste le domande poste da Avis attraverso il suo presidente Alessandro Casale in relazione al progetto epidemiologico di sieroprevalenza della Regione Liguria: un’indagine “statistica” utile per mappare la presenza del virus (mediante la misurazione degli anticorpi IgG e IgM Anticovid19) su un campione di donatori e capire così come e quanto ha circolato il virus in Liguria in questi ultimi mesi.

