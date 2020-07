Albissola, Enpa denuncia: “Gabbia-trappola sulla collina dei Bruciati. Catturati cuccioli di cinghiale”

Albissola Marina. “Incuranti delle proteste e di tanti residenti e turisti, la Regione Liguria ed il Comune di Albissola Marina, dopo aver ‘giustiziato’ sul posto nei giorni scorsi una femmina adulta di cinghiale, catturata in una gabbia-trappola sulla collina dei Bruciati, hanno continuato ad armare la trappola che, questa notte, ha catturato alcuni cuccioli di cinghiale; la madre e gli altri fratelli si aggirano ora disperati attorno alla gabbia”.

Lo hanno fatto sapere, con tanto di video (in copertina) i volontari della Protezione Animali savonese, dalla quale hanno proseguito: “Enpa e gli animalisti savonesi chiedono con forza alla regione ed al comune di aprire la gabbia, far uscire incolumi i piccoli e smantellarla definitivamente, perchè non è civile sottoporre animali a simili atrocità e qualcuno sta pensando di inviare un esposto alla Procura della Repubblica”.

