Autostrade, Conferenza delle Regioni invia lettera al ministro De Micheli. Toti: «Sui lavori necessario coinvolgere enti locali»

Genova. «Un segnale importante quello che arriva dalla Conferenza delle Regioni che ha inviato una lettera al ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli per un incontro urgente sulla situazione delle autostrade della Liguria, evidenziando le criticità e i problemi sul fronte della viabilità e ribadendo la necessità di un confronto con gli enti locali sulle modalità di intervento sulla rete. Un confronto che non può più essere rimandato vista la situazione che ogni giorno cittadini, turisti e lavoratori sono costretti a vivere sulle nostre autostrade. Il piano che sta interessando la nostra rete mette a rischio le funzioni elementari del nostro ente come, per esempio il servizio sanitario e il trasporto di pazienti negli ospedali ma anche i diritti fondamentali di un Paese, garantiti dalla Costituzione, come quello alla libertà di movimento e di fare impresa. Un piano che abbiamo chiesto più volte di ridiscutere, senza avere risposta, e ora vedremo se il Ministero risponderà almeno alla richiesta della Conferenza».

