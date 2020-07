Autostrade, domani rischio chiusura A7 già a partire da Busalla

Genova. Mentre continuano i pesanti disagi al traffico, Autostrade annuncia che “è in corso in Liguria la fase più impegnativa e complessa dei controlli in galleria”. Domani mattina (10 luglio) potrebbe estendersi la chiusura della A7 (attualmente interdetta da Bolzaneto a Genova Ovest) con uscita obbligatoria già a Busalla. Ecco il programma delle chiusure per lavori nella notte tra giovedì 9 e venerdì 10 luglio.

Per il dettaglio degli orari di chiusura di ogni tratta consultare questo link.

Si ricorda che sono chiuse in modalità continuativa:

-sulla A7 Serravalle-Genova la stazione di Busalla, in entrata verso Milano, fino alle 20:00 di lunedì 13 luglio;

-sulla A10 Genova-Savona la stazione di Genova Pegli, in entrata verso Savona e in uscita per chi proviene da Genova;

-sulla A10 Genova-Savona la stazione di Genova Pra’, in uscita per chi proviene da Genova.;

-sulla A10 Genova-Savona la stazione di Arenzano, in entrata verso Savona;

-sulla A10 Genova-Savona la stazione di Celle Ligure, in entrata verso Savona e in uscita per chi proviene da Genova;

-sulla A12 Genova-Sestri Levante la stazione di Lavagna, in uscita per chi proviene da Livorno e in entrata verso Genova, dalle 22:00 di giovedì 9 alle 22:00 di venerdì 10 luglio.

... » Leggi tutto