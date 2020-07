Caos autostrade, la Liguria si ribella: il 22 luglio decine di camion in corteo fino a Roma

Genova. Una lunga carovana di tir, autotreni, furgoni e auto. Da Genova a Roma, con due obiettivi principali: il ministero dei trasporti e la sede di Autostrade per l’Italia. Per portare “il grido di dolore di cittadini disarmati rispetto all’isolamento del territorio, costretti a lavorare sobbarcandosi costi che non sono più sostenibili”, come spiega Giampaolo Botta di Spediporto.

La protesta del mondo economico ligure bloccato in coda dai cantieri in autostrada assume toni eclatanti. È stato scelto il 22 luglio per la manifestazione che vedrà riuniti trasportatori, spedizionieri, agenti marittimi, terminalisti, in pratica tutto il settore delle imprese legate al porto e alla logistica che scenderanno insieme nella capitale coi loro veicoli al seguito. Un “corteo” da record per denunciare a livello nazionale l’isolamento di un’intera regione.

