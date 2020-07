Caos Autostrade, Toti al lavoro per la richiesta danni ad Autostrade e Mit. Bucci alla finestra: “Decideremo come Anci”

Genova. Il sindaco di Genova e presidente di Anci Liguria Marco Bucci convocherà nei prossimi giorni l’ufficio di presidenza di Anci Liguria per decidere insieme agli altri Comuni se seguire la strada intrapresa dalla Regione Liguria, intenzionata a far causa a Mit e Autostrade per i danni subiti a causa di cantieri e chiusure.

“Credo che, come abbiamo fatto per l’incontro in conference call con il ministro De Micheli, sia più efficace che i Comuni della Liguria si muovano tutti insieme – ha spiegato il sindaco di Genova – per questo convocherò l’ufficio di presidenza di Anci per decidere il da farsi”.

... » Leggi tutto