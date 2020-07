Caos autostrade, traffico in tilt per mezza Genova. E per la A7 non c’è una data di riapertura

Genova. Sono sempre pesantissimi i disagi al traffico a causa delle chiusure e dei cantieri in autostrada. La situazione più gravosa nel pomeriggio si è verificata in A26 dove si sono formati 9 chilometri di coda per lavori nei pressi di Ovada, con centinaia di mezzi pesanti e auto incolonnati per ore in attesa di raggiungere la costa.

Resta caotica la situazione al casello di Bolzaneto dove c’è l’uscita obbligatoria dall’autostrada A7 per chi arriva da Nord, mentre in giornata è stata ripristinata la possibilità di raggiungere la Valpolcevera entrando a Genova Ovest, soluzione che ha parzialmente sgravato le strade di sponda ma che non ha risolto i problemi di congestione nello snodo viario dove confluisce tutto il traffico proveniente dall’entroterra.

