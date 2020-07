Imperia. E’ nata l’associazione “Alla radice della vita”, che ha dato vita ad ambiziosi progetti con il supporto delle famiglie delle colline Armanna e Romita per salvaguardare il territorio: “Api in collina”, “Uniti per una collina ecologica”, “A passeggio nel parco”, “A piedi in collina”, “La Biodiversità nell’orto” e “Jazz in collina”.

