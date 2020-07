Eccellenza: Enrico Nelli alla Genova Calcio, Federico Ferrando al Busalla

Busalla. Calciomercato più vivo che mai in questo inizio di stagione, in particolare per quanto riguarda il campionato di Eccellenza.

La Genova Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con l’attaccante Enrico Nelli, classe 1999, già protagonista in biancorosso nella stagione 2018/2019. Numero 10 di qualità con ottime proprietà tecniche, fisico e tanta corsa è cresciuto nei settori giovanili di Genoa e Virtus Entella vanta nonostante la giovane età già diversi campionati in Eccellenza con le maglie del Rapallo e Busalla con cui nell’ultima stagione è andato a segno ben undici volte. “Il presidente Marco Vacca e tutta la società danno il benvenuto ad Enrico e gli augurano una stagione ricca di soddisfazioni” scrive la dirigenza genovese.

