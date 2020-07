Eccellenza, Francesco Ilardo all’Angelo Baiardo: “Ringrazio per l’occasione e per la fiducia”

Genova. L’attaccante Francesco Ilardo resta in Eccellenza, ma cambia squadra: lascia la Genova Calcio e approda all’Angelo Baiardo.

Ilardo, classe 1990, ha militato nelle giovanili della Sampdoria, poi nel gennaio 2009 è passato al Savona in Serie D. Quindi, altre tre stagioni in Serie D: nel 2009/2010 con l’Acqui, nel 2010/2011 con l’Aquanera Comollo Novi, nel 2011/2012 con la Novese. Nell’annata 2013/2014 ha giocato in Eccellenza con il Libarna; l’anno successivo con la Valenzana; poi ancora un anno al Libarna e uno alla Valenzana. Quindi, Genova Calcio, nuovamente Valenzana e, nelle ultime tre stagioni, ancora Genova Calcio.

