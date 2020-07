I manufatti (solidali) di “Grazie col cuore” arrivano all’ospedale di Albenga

Albenga. Il 20 marzo scorso l’Italia intera guardava in tv le immagini dei convogli dell’esercito italiano portar via i feretri di decine di vittime del Covid-19. Da quelle immagini e da un fortissimo impulso civico nasce “Grazie col cuore” per opera di Antonella De Tomassi, con l’intenzione di dimostrare solidarietà e gratitudine a tutti gli operatori sanitari che si stavano prodigando con ogni mezzo a disposizione per combattere la battaglia contro il Coronavirus.

Oggi, giovedì 9 luglio, è stata l’occasione dell’ospedale di Albenga. “Grazie col cuore” si è rivolto a tutta la comunità degli hobbisti creativi presenti sul territorio nazionale, chiedendo di creare un manufatto a forma di cuore con la tecnica a loro più congeniale, utilizzando gli strumenti e i materiali già presenti in casa, senza dover uscire a comprare nulla.

