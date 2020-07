Litiga con i fratelli della convivente, tenta di investirli e poi di fuggire: tragedia sfiorata ad Albenga

Albenga. Ve l’abbiamo anticipata sera, nell’immediatezza dell’accaduto, ma ovviamente con tutti i condizionali e le accortezze doverose del caso. Oggi, come detto, dopo una lunghissima nottata, i carabinieri hanno chiuso il cerchio intorno ai tafferugli, con investimento, avvenuti ieri sera in via degli orti ad Albenga.

I militari della radiomobile, al termine di indagini e accertamenti, hanno arrestato un marocchino di 26 anni mentre fuggiva dopo aver investito alcune persone sedute nel dehor di un bar situato lungo la via. Un episodio scaturito da un raptus di gelosia.

... » Leggi tutto