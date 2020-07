Ponte Genova, Cuocolo “La sentenza non incide sulla revoca della concessione”

Genova. L’unica conseguenza certa della sentenza della Corte costituzionale che ieri dopo una lunga Camera di Consiglio ha definito legittima l’esclusione di Autostrade dalla demolizione del ponte Morandi e dalla ricostruzione del nuovo viadotto è che Aspi non potrà chiedere alcun risarcimento in sede civile per i danni dovuti all’esclusione dalla ricostruzione o per il fatto di aver pagato il nuovo ponte sulla base di un progetto ben più costoso di quello presentato dalla lei stessa proposto al commissario Bucci.

Per il resto, se sul piano politico la sentenza potrà avere un peso sul tavolo della trattativa per la revoca o meno della concessione, “sul piano giuridico non cambia nulla”. A chiarire il senso della sentenza è Lorenzo Cuocolo, ordinario di diritto comparato all’Università di Genova, avvocato amministrativista nonché oggi consulente giuridico della Regione Liguria nella vertenza con Aspi e Mit.

... » Leggi tutto