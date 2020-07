Promozione: due nuovi arrivi per il Marassi, una conferma per la Voltrese

Genova. Altre novità di mercato per le società genovesi che militano nel campionato di Promozione.

La Voltrese Vultur ha ufficializzato la riconferma di Fabio Molinari (nella foto). Per il difensore classe 1987 sarà il secondo anno con i gialloblù. Ex di CulmvPolis e Amicizia Lagaccio, negli anni recenti Molinari aveva giocato due anni in Promozione con la Goliardicapolis tra il 2016 e il 2018, mentre nel 2018/2019 aveva militato nel Marassi in Prima Categoria.

