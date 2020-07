Genova. Sedki Akkari giocherà ancora nel campionato di Promozione, girone A. Ma lo farà con un’altra maglia, quella della Praese.

“Teddy”, attaccante classe 1991, ha giocato nelle giovanili della Sestrese fino alla Juniores, per poi passare al Borgorosso Arenzano, con il quale ha esordito in Serie D. Poi, dopo uno stop per infortunio, ha ripreso giocando con il Via dell’Acciaio in Prima Categoria.

... » Leggi tutto