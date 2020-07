Scuole, la proposta di Salvatore (IlBuonsenso): “Un presidio medico infermieristico per ogni istituto”

Regione. “La figura del medico scolastico, puntualmente presente all’estero, manca in Italia da 20 anni. Ed è un grave errore: un medico scolastico svolge una attività di prevenzione e di educazione importantissima per i ragazzi. E non solo: un punto di riferimento per avere informazioni, consigli e anche conforto per questioni sull’educazione all’affettività proprie dell’adolescenza, è un valore che va recuperato”. A parlare, in una nota, è il consigliere regionale di minoranza del gruppo “Il Buonsenso” Alice Salvatore.

“Il sindacato nazionale degli infermieri Nursing Up – spiega Salvatore – ha auspicato un ritorno immediato di questa figura negli istituti, e anche il Comitato Tecnico Scientifico del Consiglio dei Ministri ha raccomandato di reintrodurre quanto prima questo prezioso incarico.

Tutti concordano nell’importanza di rivedere questo professionista al fianco degli studenti”.

