Serie B, Fernando Mancini confermato alla guida del Cus Genova Volley

Genova. Si riparte da dove ci si era interrotti in primavera. Per la stagione 2020/2021 sarà ancora mister Mancini a guidare la prima squadra del Cus Genova nel campionato nazionale di Serie B.

“Sono molto felice che il Cus Genova confermi per la terza stagione consecutiva la prima squadra maschile nel campionato nazionale di Serie B – commenta mister Fernando Mancini -. Non era semplice e non era scontato dopo l’incertezza causata in primis dai difficili mesi che tutti noi abbiamo vissuto“.

