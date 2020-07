Serteco, Sara Allegri entra a far parte della famiglia arancionera

Genova. Dopo l’ufficialità dell’arrivo di Giulia Ottonello, continuano le manovre di mercato in casa Serteco Volley School in vista della prossima Serie B2.

Sempre nel segno del progetto giovani Serteco/Olympia, Sara Allegri entra a far parte della famiglia arancionera dalle gialloblù voltresi. Nella passata stagione la schiacciatrice ha fatto diverse presenze con la PSA Olympia che ha vinto la Serie B2, nella Subaru Olympia in Serie C e in Under 18.

