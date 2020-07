Torna in tv “Narcotica”: il viaggio sulle rotte del narcotraffico che parla dell’opera di don Rito per salvare i bambini

Sanremo. Torna in tv la serie Narcotica, in onda a partire da questa sera, alle 23,20 su Rai 3. Il viaggio sulle rotte del narcotraffico raccontato in cinque puntate parlerà anche dei bambini del Catatumbo, in Colombia, e dell’importante opera svolta dall’associazione Oasis de Amor y Paz: la onlus fondata dal sacerdote colombiano ma sanremese d’adozione e attuale parroco di San Biagio e Soldano don Rito Alvarez che salva bimbi e ragazzi, strappandoli dalle mani dei narcos per dar loro la possibilità di studiare e costruirsi un futuro più roseo.

... » Leggi tutto