Albenga, terminati i conferimenti per lo smaltimento dei prodotti floricoli invenduti

Albenga. Sono terminate le operazioni di conferimento dei prodotti floricoli invenduti della piana presso il terreno comunale sito in Regione Massaretti. Il terreno era stato messo a disposizione dall’amministrazione comunale di Albenga grazie all’impegno dell’assessore all’agricoltura Silvia Pelosi che ha operato in stretta collaborazione con il vicesindaco Alberto Passino, gli uffici comunali e le associazioni di categoria.

Afferma l’assessore Pelosi: “Le operazioni per lo smaltimento dell’invenduto sul terreno che abbiamo messo a disposizioni dei nostri imprenditori agricoli sono terminate. Voglio ringraziare in particolare l’ufficio agricoltura che, sebbene sia stato istituito solo recentemente, ha già dimostrato di operare in perfetta sinergia con le associazioni di categoria e con i privati. I nostri tecnici, con grande spirito di collaborazione, si sono messi a disposizione degli utenti rispondendo alle varie esigenze che a mano a mano emergevano con grande competenza e disponibilità. Tutti insieme abbiamo cercato di cooperare al meglio per un settore come quello del comparto florovivaistico cha ha subito un forte danno dall’emergenza sanitaria legata al Coronavirus”.

