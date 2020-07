Ata Spa, confermato sciopero lunedì e martedì: piano industriale ancora in standby

Savona. Sembrava potesse essere l’occasione giusta, il cosiddetto grimaldello per scardinare l’intricata situazione di Ata Spa. E invece, il nuovo incontro in Comune, a Savona, si è concluso con un nulla di fatto.

Il tavolo in municipio è andato in scena nel pomeriggio odierno (10 luglio), concludendosi solo in serata. Erano presenti i sindacati, il primo cittadino Ilaria Caprioglio, l’assessore Silvano Montaldo, l’amministratore unico di Ata Spa Gianluca Tapparini e i rappresentanti di Contarina, che si sta occupando di redigere il piano industriale.

