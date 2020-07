Autostrade, dopo la lettera di Toti cambia il piano chiusure: ecco come muoversi nel weekend

Liguria. Il piano chiusure, con pesanti conseguenze preannunciate per la viabilità ligure, ha spinto il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore regionale Giacomo Giampedrone a inviare una lettera ad Autostrade, chiedendo una revisione del piano per non impattare eccessivamente, in particolare sui flussi turistici.

Missione compiuta (o quasi) perché Aspi ha accolto, seppur in parte, le richieste, diffondendo il nuovo bollettino che elimina gran parte delle criticità presenti nel programma inviato ieri alla Regione.

