Autostrade, il premier Conte: “A breve revoca della concessione”

Genova. “Abbiamo completato l’opera del Ponte di Genova in tempi talmente rapidi che non abbiamo ultimato nemmeno la procedura di revoca, che terminerà nei prossimi giorni”. Così il premier Giuseppe Conte, alla cerimonia per la prima chiusura del Mose di Venezia, è tornato sulla vicenda della concessione ad Aspi dopo le polemiche dei giorni scorsi.

Quello emerso ieri dall’incontro al ministero tra vertici di Aspi e Atlantia e capi di gabinetto di Mef e Mit era invece l’ennesimo ultimatum del governo ad Autostrade: entro il weekend una proposta che preveda riduzioni sui pedaggi (dal 3 al 5%) e più investimenti per le manutenzioni, oppure scatterà la revoca. Le parole del presidente del consiglio, invece, sembrerebbero non lasciare spazio a seconde possibilità.

... » Leggi tutto