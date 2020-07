Coronavirus, approvata la delibera per riprogrammare i fondi europei in Liguria

Genova. E’ stata approvata oggi dalla Giunta regionale la delibera per la rimodulazione dei fondi europei (Fesr e FSE 2014-2020) in vista dell’accordo che sarà firmato nei prossimi giorni tra il presidente Toti e il ministro Provenzano, con delega alla programmazione europea, per destinare nuove risorse al contrasto e alla mitigazione dell’emergenza Covid.

Con questa delibera si dà mandato al presidente Toti di firmare un accordo con il ministro Provenzano che prevede la riprogrammazione di un importo complessivo di 90 milioni di euro, di cui 47 milioni a valere sul FESR (fondo europeo di sviluppo regionale) e fino a 44 milioni sul FSE (Fondo Sociale Europeo).

