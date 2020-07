Cultura, musica, arte, archeologia: tanti bellissimi eventi nel fine settimana in provincia

“Si riparte!” è il motto che ci sta ormai accompagnando da diverse settimane, ossia da quando il “calo di potenza” dell’emergenza sanitaria Covid-19 ci ha permesso di riprendere a fare le cose che facevamo prima, pur con tutte le precauzioni del caso. Tra queste la partecipazione ad eventi dal vivo e in presenza del pubblico, alla cui ripresa IVG.it ha creduto e crede fortemente e che animano di nuovo i nostri fine settimana.

Quale occasione migliore per tornare alle “vecchie abitudini” se non la riapertura di un luogo simbolo del nostro territorio come la Casa Museo Jorn di Albissola Marina! Dall’11 luglio i visitatori potranno godere di nuovo dello splendido parco e museo con un’incredibile vista sul golfo di Savona. Alcuni accorgimenti permetteranno la visita in sicurezza: sarà obbligatorio l’uso della mascherina e gli ingressi agli edifici saranno contingentati ma non sarà necessaria prenotazione per la visita libera.

... » Leggi tutto