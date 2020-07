Fattorie sociali, Coldiretti Liguria: «Nella fase 3 l’aiuto per uscire dalla crisi arriva dalla campagna»

Genova. «Dall’ortoterapia alla pet therapy, dai centri estivi per i bambini all’assistenza agli anziani, dalla cura delle dipendenze al reinserimento lavorativo, dall’assistenza sanitaria e psicologica all’integrazione culturale: per sostenere le famiglie in difficoltà, gli anziani, i bambini, i disabili e le fasce più disagiate della popolazione travolte dalla crisi generata dall’emergenza Covid-19, ecco i nuovi modelli socioeconomici, che hanno come protagonista indiscusso l’agricoltura e il suo ruolo attivo nella società, dove entra con progetti imprenditoriali dedicati esplicitamente ai soggetti più vulnerabili. Martedì 14 luglio sarà presentata la prima rete nazionale delle fattorie sociali di Coldiretti che con il loro lavoro, anche a livello ligure, integrano il sistema dei servizi pubblici messo sotto pressione dalla crisi economico sociale generata dalla pandemia» – fa sapere Coldiretti Liguria.

