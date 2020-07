Finale Ligure, al via i lavori per estendere la rete Italgas a Monticello

Finale Ligure. Iniziano i lavori di estensione della rete Italgas a Monticello. Ad affermarlo è il sindaco di Finale Ligure Ugo Frascherelli che commenta: “Monticello è una delle località della nostra città dove da tempo chiediamo l’estensione della rete, come per la zona Caprazzoppa, zona Pia/Calvisio (lato Lungosciusa), zona Aquila. Tutte aree ancora prive del servizio e che con il tempo cercheremo di far coprire dalla rete”.

La giunta comunale ha avviato la procedura di interesse pubblico di questa estensione e Italgas si impegna a far partire il cantiere: “L’amministrazione Frascherelli da tempo si rapporta con Italgas per l’estensione della rete a Monticello. Parliamo di circa 40 utenze che tra pochi mesi potranno usufruire del servizio gas nelle loro abitazioni”.

