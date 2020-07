Il savonese ancora palcoscenico dei vip: serata varazzina per Paolo Jannacci, figlio del grande Enzo

Varazze. Continua la “parata di stelle” e vip che nelle ultime settimane vede la provincia di Savona come palcoscenico privilegiato per trascorrere periodi di vacanza in questa estate 2020.

Dopo Francesco Totti e la moglie Ilary Blasi, Gianna Nannini, Dan Caten (una delle due menti dietro la celebre “fashion house” Dsquared²), Justine Mattera , Michelle Hunziker e Cattelan, ecco il turno di un “figlio d’arte”. Ieri Paolo jannacci, figlio del grande Enzo, ha cenato al ristorante “Boma”, conosciuto per le sue specialità di pesce.

