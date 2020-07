Imperia. Negli ultimi giorni sono state segnalate telefonate ai cittadini della provincia di Imperia da parte di sedicenti appartenenti ad enti e/o istituzioni pubbliche che, con la “scusa” di acquisire informazioni necessarie per fronteggiare l’emergenza pandemica da Covid-19, in realtà tentano di carpire notizie sui contesti familiari contattati, verosimilmente per illecite finalità.

