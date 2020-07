Ospedaletti, maestra della scuola estiva positiva al covid. In quarantena bimbi e famiglie

Ospedaletti. E’ scattata la quarantena per una decina circa di bambini e rispettive famiglie per un tampone risultato positivo a cui è stata sottoposta una maestra della scuola estiva della città delle rose. Il caso si è verificato venerdì scorso, quando l’insegnante di una delle tre classi della scuola ricavata nei locali comunali di via XX settembre (e non nel plesso di corso Marconi), si è recata in pronto soccorso per dei problemi di salute ed è, come da protocollo, stata sottoposta al test. Il risultato è stato positivo.

