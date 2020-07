Regionali 2020, rush finale su Massardo: ultimi tentativi per la coalizione unitaria

Liguria. Entro oggi o al massimo domani era attesa la direzione regionale del Pd per sciogliere il nodo del candidato anti-Toti: tutto saltato, con la probabile decisione sulla scelta del nome in vista delle prossime elezioni regionali che sarà ratificata a Roma, sia pur con il consenso delle componenti liguri e locali del partito che sono in costante contatto.

In queste ore, infatti, c’è un tentativo estremo di convincere la sinistra della coalizione a spostarsi sull’ex preside Aristide Massardo, che sarebbe l’unico modo per tenere insieme tutti e avere una coalizione unita, con dentro Pd, M5S, Italia Viva, Verdi e Sinistra. Se non sarà così, sarà una volta per tutte Roma a prendere in mano il dossier Liguria e assumersi la responsabilità delle scelte.

