Sampierdarena, la nuova ciclabile taglia la strada alle auto: “C’è stato un equivoco, la cambieremo”

Genova. La foto ha fatto il giro dei gruppi social genovesi, soprattutto quelli che raccolgono i mugugni dei detrattori delle nuove piste ciclabili d’emergenza.

La bike lane realizzata pochi giorni fa in via Molteni, in effetti, sembra andare contro ogni logica: il percorso taglia in pieno ad angolo retto la corsia per la svolta a destra, in corrispondenza dello stop semaforico, quindi la pista prosegue a centro strada per un breve tratto in modo da portarsi sul margine destro di via Sampierdarena.

... » Leggi tutto