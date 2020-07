Spiagge Alassio, il Tar dà il via libera: assegnata anche l’ultima Sla

Alassio. Anche l’ultima spiaggia libera attrezzata di Alassio potrà essere assegnata. Si chiude il cerchio delle concessioni demaniali e da stamani (19 luglio) anche l’ultimo tratto di spiaggia che a causa dei ricorsi presentati dagli ex gestori, non aveva potuto essere allestita per l’avvio della stagione, potrà essere regolarmente attrezzata.

Lo ha stabilito il Tar che ha respinto l’istanza di sospensione presentata dalla società ed ha fissato l’udienza per il merito al 24 settembre.

