Toti lancia l’allarme e Autostrade stravolge il piano per il weekend: ecco le nuove chiusure

Genova. È stata necessaria una lettera del governatore Giovanni Toti ad Autostrade e Prefettura per cambiare il piano delle chiusure nel weekend in Liguria adattandolo alle dinamiche dei flussi turistici. In serata Aspi ha diffuso il nuovo bollettino che elimina gran parte delle criticità presenti nel programma inviato ieri alla Regione.

Il nuovo piano non prevede per domenica sera la chiusura della A10 nel tratto compreso tra Arenzano e Voltri in direzione Genova, proprio nel bel mezzo del rientro dalle riviere. Rimandata a domenica la chiusura del tratto Voltri-Varazze che avrebbe creato enormi problemi per l’esodo verso il mare. Scenario che non a caso avevamo definito “apocalittico“, termine forse iperbolico ma che ben si sarebbe adattato alle conseguenze sulla viabilità di una regione già in ginocchio.

