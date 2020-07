Zootecnia, il 27 luglio a Cairo incontro Mai-allevatori sullo smaltimento carcasse

Cairo Montenotte. “A partire dalla prossima settimana, insieme ad Aral e al consorzio difesa, mi recherò sul territorio per tenere degli incontri diretti con gli allevatori, in modo da parlare dello smaltimento delle carcasse degli animali predati o morti in azienda”. Lo annuncia l’assessore regionale alla Zootecnia Stefano Mai.

Gli incontri si terranno il 15 luglio alle 14:30 a Sesta Godano, il 16 luglio alle 11 a Masone, il 27 luglio alle 9:30 a Cairo Montenotte e alle 15 a Pieve di Teco. “Si tratta di un problema molto sentito che comporta tanto lavoro e costi ingenti. Durante gli incontri proporremo nuove soluzioni possibili per capire cosa ne pensano i diretti interessati”, continua Mai.

