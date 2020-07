A tu per tu con Enrico Valmati e Luca Fioretti, rispettivamente allenatore e direttore sportivo del Borzoli. Valmati, dai 18 ai 24 anni di età, è stato il responsabile della scuola calcio del Castelletto Solferino, poi San Bernardino Solferino. Nel 2018/2019 ha guidato il San Bernardino Solferino in Prima Categoria.

Fioretti, dopo un’esperienza di allenatore nell’Aics col Tortuga, ha condotto il San Bernardino Solferino in Prima Categoria al fianco di Valmati, per poi passare insieme a lui al Borzoli.

... » Leggi tutto