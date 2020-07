Ancora posti insufficienti e caos sui treni del mare diretti a Genova: la denuncia di Alice Salvatore

Genova. Ancora un week end difficile per i viaggiatori dei treni sulla tratta Milano Genova diretti sulle spiagge della Liguria. La denuncia arriva dalla consigliera regionale Alice Salvatore (Il Buonsenso)

“Tutto comincia dalla stazione di Milano, dove vigono le regole del distanziamento sociale per prevenire contagi da Covid – spiega Salvatore – Il viaggio è proseguito serenamente fino alla stazione di Milano Rogoredo ma si è bloccato all’altezza di Pavia per sovraffollamento. Molti turisti che volevano raggiungere le spiagge liguri, dove non vige il distanziamento sociale sui convogli, si aspettavano di poter salire e raggiungere la loro destinazione. Ma gli è stato detto che non era possibile per via delle disposizioni lombarde, che invece dicono l’opposto”.

... » Leggi tutto