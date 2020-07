Genova accoglie il nuovo arcivescovo Tasca: “Sarò vostro fratello, non solo vostro padre”

Genova. “Con molta semplicità vorrei dirvi che desidero essere vostro fratello, non solo vostro padre: cammineremo insieme, prendendoci cura gli uni degli altri, manifestando con la vita prima ancora che con le parole il nostro essere comunità di fratelli e sorelle in Cristo”. Sono le prime parole rivolte ai genovesi da Marco Tasca, ordinato oggi arcivescovo metropolita di Genova dal cardinale Angelo Bagnasco nella messa di consacrazione in piazza della Vittoria.

Dopo l’ordinazione il nuovo arcivescovo è sceso tra la folla per la prima benedizione, ha salutato e stretto mani. E ha abbracciato in lacrime il fratello Lorenzo, arrivato da Padova insieme a moglie e figlie, uno dei momenti più toccanti della serata.

