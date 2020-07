I familiari del nuovo arcivescovo Tasca: “È una persona umilissima, molto vicina alla gente”

Genova. “E’ un’emozione grandissima, non ci sono parole per dire come ci sentiamo”. In prima fila alla messa di ordinazione di Marco Tasca, nuovo arcivescovo di Genova, ci sono anche i familiari più stretti, il fratello Lorenzo con le nipoti Claudia e Laura e la cognata Deonilde arrivati dal padovano per assistere a una giornata così importante.

“Gli siamo tanto vicini perché lui è una persona umilissima. I titoli non sono la sua mira. E’ una persona eccezionale, molto vicina alla gente”, spiega la nipote Claudia. “Quando ha ricevuto quella telefonata era molto emozionato e nello stesso tempo preoccupato ma anche orgoglioso di aver ricevuto un incarico così importante e prestigioso”, aggiunge la sorella Laura.

