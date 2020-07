Il Tavolo del Turismo riunito al Riviera Airport

Alassio. Un invito di quelli che non si possono rifiutare. Il Tavolo del Turismo del Comune di Alassio “ha accolto con grande piacere” l’invito del Riviera Airport a visitare il nuovo Terminal accolti dal Ceo Alessandro Pasqualini e dal proprietario, Clemens Toussaint. Un terminal che definiscono “curato nei minimi dettagli”, secondo il progetto realizzato dalla Open Building Research di Paolo Brescia e Tommaso Principi.

“Il nuovo terminal, sebbene ancora non del tutto completato, lascia già presagire i criteri con cui è stato pensato e realizzato – spiega il Comune di Alassio – il legno di ulivo così caro alla terra ligure e le ampie vetrate per far entrare il sole che splende quasi tutto l’anno”.

