Taggia. Riparte l’attività dei prelievi ambulatoriali Asl1 ad Arma di Taggia. Da lunedì 13 luglio sarà possibile prenotare il servizio tramite appuntamento presso la sede accreditata Acad in via Nino Pesce 26 ad Arma di Taggia e, a partire da lunedì 20 luglio, anche presso la sede accreditata Synlab Il Baluardo in via Giardino 5 a Riva Ligure.

