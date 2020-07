Priorità alla scuola, lunedì di nuovo in piazza: “Riapertura senza riduzioni di orario né dad”

Genova. Lunedì 13 luglio il Comitato “Priorità alla Scuola” torna a mobilitarsi davanti alle sedi di dieci Regioni: Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Piemonte, Lombardia, Lazio, Umbria, Veneto, Marche, Puglia, Sicilia.

Il comitato chiede in particolare al presidente della Conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini “di spiegare pubblicamente i motivi per cui le Regioni hanno accettato senza riserve e con minime modifiche le linee guida approntate dal Ministero dell’Istruzione per la riapertura della scuola a settembre che rendono impossibile, come molti enti locali, Regioni e dirigenti scolastici hanno osservato, garantire un rientro a scuola a settembre senza riduzione di orario, senza turni e senza DAD, in tutti gli ordini e gradi; perché ha accettato un finanziamento straordinario (1 miliardo di euro) di gran lunga inferiore rispetto a quanto le Regioni stesse e le componenti scolastiche avevano indicato come necessario per la riapertura a settembre di tutte le scuole di ogni ordine e grado”

