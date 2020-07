Savona: sorpreso con cocaina e marijuana, la polizia arresta un 22enne

Savona. Ieri, a Savona, i poliziotti della Squadra Mobile hanno tratto in arresto un ventiduenne italiano, trovato in possesso di quasi 9 grammi di cocaina già suddivisa in dosi ed una dose di marijuana.

Il ragazzo, al momento del controllo, aveva con sé due dosi di cocaina. Nel corso della conseguente perquisizione presso il suo alloggio, gli investigatori hanno rinvenuto e sequestrato altre dieci dosi della stessa sostanza e la dose di marijuana.

... » Leggi tutto