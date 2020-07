Taekwondo: Sofia Ciarlo verso l’esame per la cintura nera

Savona. Il taekwondo più forte del lockdown. Il 25 giugno è ufficialmente ricominciata la stagione agonistica per la disciplina coreana, grazie all’introduzione di un protocollo studiato dal Comitato Tecnico Scientifico della FITA, Federazione Italiana Taekwondo, poi approvato dal CONI. Sabato 18 luglio, a meno di un mese dalla ripresa degli allenamenti, il Comitato regionale ligure organizzerà gli esami di passaggio di grado per le cinture nere, che si svolgerà nella palestra del liceo King, a Genova.

Tra gli atleti che sosterranno le prove d’esame ci sarà anche Sofia Ciarlo, savonese classe 2002, già bronzo ai campionati nazionali under 18 di Riccione nel 2019 e da gennaio impegnata nella categoria seniores. Sofia sosterrà l’esame per il terzo dan in un contesto molto particolare e complicato: “Credo che un atleta di taekwondo, per essere definito tale, debba saper affrontare ogni sfida che il proprio sport propone e gli esami sono una di queste. Da quando è finito il periodo del lockdown, questa è la mia prima sfida da affrontare e sono pronta a dare il massimo, anche se non nascondo un po’ di dispiacere per non poter sostenere la prova del combattimento. Per evitare contagi, infatti, è stata sostituita da una dimostrazione tecnica al sacco, utile a valutare la preparazione tecnica e tattica del candidato”.

... » Leggi tutto