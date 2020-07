Alassio, controlli della polizia: multa di 800 euro a 4 ragazzi per aver dormito in spiaggia

Alassio. Il commissariato di Alassio, in risposta agli ultimi episodi di cronaca accaduti negli scorsi weekend, ha predisposto, su disposizione del Questore di Savona, dei servizi mirati di prevenzione e controllo del territorio.

“Sono stati individuati specifici obiettivi – spiegano dal commissariato – il molo, la stazione Fs, le vie del budello ed i giardini pubblici. Il Dirigente Dottssa Pirrè ha raddoppiato gli equipaggi su strada, moto a terra, macchine e moto d’acqua. Preziosa anche la collaborazione del personale Posto Polfer di Albenga competente su tutta la linea ferroviaria e presente ai controlli operati sui turisti (numerosi e molto giovani) in arrivo in città via treno”.

